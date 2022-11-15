Ноябрь, 15 в 18:19

Россия 15 ноября нанесла самый массированный ракетный обстрел по украинской энергосистеме с начала войны, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

— Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии, — написал министр на своей странице в Facebook.

Галущенко добавил, что из-за этого введены аварийные отключения.

— После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы.

Министр призвал всех отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ.

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15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По словам спикера Воздушных сил Украины, по нашей стране российские террористы выпустили около 100 ракет.

Массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры – частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города.

В Офисе президента сообщили, что на данный момент графики стабилизационных отключений электроэнергии не действуют, назвав ситуацию критической.

Источник: Герман Галущенко

Фото: Виталий Коваль