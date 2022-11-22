Листопад, 22 в 18:44

У зв’язку з повномасштабною війною в 2023 році абітурієнти можуть складати оновлений та вдосконалений варіант національного мультипредметного тесту (НМТ) замість традиційного ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання).

Про це поінформував міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він пояснив, що під час воєнного стану існують перешкоди для організації та проведення ЗНО. Крім того, неможливо буде охопити тестуванням тих вступників до закладів вищої освіти, які тимчасово знаходяться за кордоном.

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– Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі. МОН як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ, – наголосив міністр.

Міносвіти вже ініціювало підготовку законопроєкту, який дозволить провести мультипредметний тест наступного року. Його має розглянути Верховна Рада України.

Порядок прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2023 році планують винести на громадське обговорення.

Яким може бути тестування в 2023 році

Як пояснив Сергій Шкарлет, тестові завдання будуть укладені згідно з програмами ЗНО.

У міністерстві наголошують, що національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання. НМТ буде проводитися в тимчасових екзаменаційних центрах у комп’ютерному форматі. Тестування охоплюватиме питання з декількох предметів.

У 2023 році НМТ може містити обов’язковий та додатковий блоки:

1. Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

іноземна мова (на вибір – англійська, французька, німецька чи іспанська).

Абітурієнти протягом 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви буде відведено ще 90 хвилин на історію України та іноземну мову.

2. Додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології вступники зможуть скласти в інший день. Тестування триватиме 75 хвилин а його результатом можна буде замінити оцінку з історії України чи іноземної мови.

У додатковій сесії НМТ зможуть узяти участь ті абітурієнти, які не пройшли тестування під час основної сесії з поважних причин.

Шкарлет запевнив, що вдосконалений формат НМТ враховуватиме побажання випускників, яких під час навчання диференціювали за рівнем вивчення предметів.

Реєстрація для участі в НМТ планується на квітень. Саме тестування хочуть провести в червні – липні 2023 року.

Національний мультипредметний тест може відбутися не лише в Україні, а й в іноземних країнах. Можливий їх перелік та рішення про організацію НМТ за кордоном ухвалюватимуть навесні з огляду на воєнно-політичну ситуацію.

Абітурієнти, котрі хочуть навчатися на спеціальностях, для яких передбачено творчий конкурс, вступатимуть за результатами НМТ та творчого конкурсу.

Для вступу до вишів у 2023 році можуть бути використані результати: НМТ 2023 року; НМТ 2022 року; зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років.

Абітурієнти зможуть вступати без НМТ на контракт на спеціальності, яким в Україні надається особлива підтримка: йдеться про 53 спеціальності та 11 спеціалізацій.

До вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів вишів вступників прийматимуть за власними правилами (йдеться про державне замовлення).

Наступного року не планують використовувати середній бал документа про раніше здобуту освіту та сільського коефіцієнту. Водночас у міністерстві хочуть зберегти галузеві та регіональні коефіцієнти.

Більш детально про умови вступної кампанії-2023 Міносвіти поінформує згодом.

Як відомо, в 2022 році національний мультипредметний тест також замінив традиційне ЗНО. Це був єдиний тест із трьох навчальних предметів: українська мова, математика, історія України. Тестування проходило в три сесії.

Джерело: Telegram-канал Сергія Шкарлета