Ноябрь, 22 в 18:44

В связи с полномасштабной войной в 2023 году абитуриенты могут сдавать обновленный и усовершенствованный вариант национального мультипредметного теста (НМТ) вместо традиционного ВНО (внешнего независимого оценивания).

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он объяснил, что во время военного положения существуют препятствия для организации и проведения ВНО. Кроме того, невозможно будет охватить тестированием тех поступающих в заведения высшего образования, которые временно находятся за границей.

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– Составляющая безопасности и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате. МОН как альтернативу ВНО рассматривает проведение в 2023 году усовершенствованного НМТ, — подчеркнул министр.

Минобразования уже инициировало подготовку законопроекта, который позволит провести мультипредметный тест в следующем году. Его должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Порядок приема на обучение в заведения высшего образования в 2023 году планируют вынести на общественное обсуждение.

Каким может быть тестирование в 2023 году

Как объяснил Сергей Шкарлет, тестовые задания будут составлены согласно программам ВНО.

В министерстве отмечают, что национальный мультипредметный тест является разновидностью внешнего независимого оценивания. НМТ будет проводиться во временных экзаменационных центрах в компьютерном формате. Тестирование будет охватывать вопросы по нескольким предметам.

В 2023 году НМТ может содержать обязательный и дополнительный блоки:

1. Обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинский язык;

математика;

история Украины;

иностранный язык (по выбору – английский, французский, немецкий или испанский).

Абитуриенты в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике. После короткого перерыва будет отведено еще 90 минут на историю Украины и иностранный язык.

2. Дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии поступающие смогут сдать в другой день. Тестирование будет длиться 75 минут, а его результатом можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

В дополнительной сессии НМТ смогут принять участие абитуриенты, которые не прошли тестирование во время основной сессии по уважительным причинам.

Шкарлет заверил, что усовершенствованный формат НМТ будет учитывать пожелания выпускников, которых во время учебы дифференцировали по уровню изучения предметов.

Регистрация для участия в НМТ планируется на апрель. Само тестирование хотят провести в июне – июле 2023 года.

Национальный мультипредметный тест может пройти не только в Украине, но и в иностранных странах. Возможный их перечень и решение об организации НМТ за границей будут принимать весной с учетом военно-политической ситуации.

Абитуриенты, желающие учиться на специальностях, для которых предусмотрен творческий конкурс, будут поступать по результатам НМТ и творческого конкурса.

Для поступления в вузы в 2023 году могут быть использованы результаты: НМТ 2023 года; НМТ 2022 года; внешнего независимого оценивания 2020-2021 годов.

Абитуриенты смогут вступать без НМТ на контракт на специальности, которым в Украине предоставляется особая поддержка: речь идет о 53 специальностях и 11 специализациях.

В высшие военные учебные заведения, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения и военные учебные подразделения вузов поступающих будут принимать по собственным правилам (речь идет о государственном заказе).

В следующем году не планируется использовать средний балл документа о ранее полученном образовании и сельский коэффициент. В то же время в министерстве хотят сохранить отраслевые и региональные коэффициенты.

Более подробно об условиях вступительной кампании-2023 Минобразования проинформирует позже.

Как известно, в 2022 году национальный мультипредметный тест также заменил традиционное ВНО. Это был единый тест по трем учебным предметам: украинский язык, математика, история Украины. Тестирование проходило в три сессии.

Источник: Telegram-канал Сергея Шкарлета