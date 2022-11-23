У Чернігівській області немає світла через масові ракетні удари, відключені енергоблоки ХАЕС

Листопад, 23 в 15:48

У Чернігівській області всі споживачі залишилися без електропостачання через масові ракетні атаки ворога по об’єктах критичної інфраструктури 23 листопада. Про це повідомляє глава ОВА В’ячеслав Чаус.

Водночас відключені енергоблоки Хмельницької атомної електростанції після ракетних ударів російської армії, повідомляє глава ОВА Сергій Гамалій.

За його словами, внаслідок атаки електромережі вимкнені. Наразі відсутня напруга в більшості громадах Хмельницької області (крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська).

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Водночас частина міста Хмельницького залишилася без води. Причина повного знеструмлення Хмельницької та Чернігівської областей – це масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї України, зазначають очільники ОВА.