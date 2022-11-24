Ракетні удари РФ: 70% Києва – досі без світла, вода є лише на лівому березі міста

Листопад, 24 в 8:34

Уранці 24 листопада 70% Києва поки залишається без електрики через масований обстріл РФ напередодні.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, поява світла залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі України, оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми.

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Водопостачання вже з’явилося на лівому березі міста.

На правому березі його планують відновити в першій половині дня.

Щоб відновити життєзабезпечення столиці, каже Віталій Кличко, енергетики та фахівці Київводоканалу працювали всю ніч.

Зауважимо, що вдень 23 листопада росіяни випустили по будівлях та енергетичній інфраструктурі Києва, Київської, Вінницької, Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Харківської та Донецької областей 67 крилатих ракет та близько 10 ударних безпілотників Ланцет.

51 ракету та п’ять БПЛА Сили оборони України збили.

Столицю окупанти атакували 30 ракетами. 20 із них українські військові ліквідували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кличко