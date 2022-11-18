Листопад, 18 в 20:22

Президент Київстар Олександр Комаров заявив, що не вважає, що мобільний зв’язок у всій Україні може зникнути повністю на тривалий час навіть у разі тривалої відсутності живлення.

Однак він припустив, що мережа може перетворитися на точкове покриття, коли зв’язок буде присутнім островами.

– Це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли відключають цілі райони з великою кількістю мешканців, і за кілька годин зникає мобільний та фіксований зв’язок. Але це не означає, що Київ без зв’язку, – сказав Комаров в інтерв’ю НВ.

Він додав, що співвідношення працюючих та непрацюючих сайтів таке саме, як і у всій Україні – близько 30%.

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Серед найбільш вразливих областей президент Київстар назвав Київську, Львівську, Харківську та Полтавську області.

– Якщо говорити про цю недавню атаку, відверто, вражені були майже всі області, тільки в 2-3 областях не було відключень мережі від електроживлення. В інших були, але відрізнявся масштаб, – сказав Комаров.

За його словами, альтернативи як такої не існує, тому що навіть термінали для супутникового зв’язку Starlink треба підживлювати.