Влада Києва має за тиждень виправити помилки щодо організації Пунктів незламності – Арахамія

Листопад, 27 в 23:05

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що влада Києва має за тиждень виправити помилки щодо організації Пунктів незламності, після чого відбудеться їх спільна інспекція разом із мером Києва Віталієм Кличком.

– Звичайно, хтось може сказати, що депутати погані, а пункти хороші. Але якщо станеться так, що десяткам тисяч киян доведеться терміново самим “проінспектувати” Пункти незламності і вони побачать та почують те саме, що і ми, то легше від цього нікому не стане. Тому в мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом з міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій, – написав він у Telegram.

Також Арахамія додав, що нардепи Слуги народу вирішили провести інспекцію “Пунктів незламності” у столиці 26 листопада через те, що “доповіді влади міста сильно відрізняються від того, що говорять люди і що публікують ЗМІ”. За його словами, єдиною метою такої перевірки є бажання виправити ситуацію.

– Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним. Завдання для усіх нас – створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку в критичний момент. Це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на 3 мільйони киян. Нас насправді влаштовують обидва варіанти. Але політичної боротьби на цій темі не буде і бути не може, – каже він.

Пізніше Арахамія також опублікував три відео про непрацюючі Пункти незламності у Києві.