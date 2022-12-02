Грудень, 02 в 18:10

Щоб Україна підійшла до планових відключень світла, знадобляться тижні. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

— На жаль, йдеться не про дні – це скоріше тижні.

За його словами, головною умовою є відсутність нових обстрілів та особливо руйнувань, яких вони можуть завдати.

— Головна умова – це відсутність нових обстрілів і руйнувань. Обстріли можуть бути, але якщо ППО впорається, відіб’є ракети – це теж добре. Якщо не буде нових влучань та руйнацій, то нам зараз в цілому у системі, для того щоб перейти на планові відключення, потрібно додати систему потужності.

Для цього треба запустити низку блоків, що були зупинені чи пошкоджені після останньої масової атаки.

Зараз дивляться

— Частково ці блоки вийшли в роботу, але частково ще ні. Оскільки температура знижується, споживання електроенергії зростає. Тому кількість потужності необхідна більше, ніж це було десять днів тому.

Він додав, що споживання зросло на 10% у зв’язку зі зменшенням температури повітря на вулиці.

Раніше очільник Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що на території України неможливо відновити всі пошкоджені внаслідок ракетних ударів об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими.

За його словами, українські об’єкти енергосистеми перебувають під постійними обстрілами РФ. Водночас в Європі немає такої кількості обладнання, потрібного Україні для відновлення потужностей.