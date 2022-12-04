Є носії Калібрів: РФ збільшила кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі

Грудень, 04 в 17:54

Загарбники Російської Федерації збільшили кількість кораблів з 18 до 21 на бойовому чергуванні у Чорному морі. Серед них є носії крилатих ракет Калібр.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ. За останніми даними, на бойовому чергуванні перебувають 21 російських кораблів, з яких чотири носії Калібрів загальним залпом на 24 ракети.

А у Середземному морі чергують дев’ять ворожих кораблів, з яких п’ятеро носіїв Калібрів загальним залпом на 76 ракет. Водночас в Азовському морі РФ утримує два кораблі, контролюючи морські комунікації.

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За останній місяць Російська Федерація здійснила щонайменше сім масованих ракетних обстрілів на території України, а загалом після повномасштабного вторгнення РФ випустила понад 4 тис. різних ракет.