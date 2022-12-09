Відключення електроенергії не скасують до весни: затверджено пріоритетність подачі світла
Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, також різною мірою постраждали 40% обʼєктів високовольтної мережі. Тож графіки відключення електроенергії не скасують до весни.
– Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й Уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу, – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем’єр повідомив, що після відключення електропостачання його повертатимуть згідно затвердженої черги:
- критична інфраструктура (об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні).
- об’єкти військово-промислового комплексу.
- бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти (хлібопекарні та молокозаводи).
- житловий сектор.
Шмигаль розповів, що наразі розробляється механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення електроенергії для споживачів.
Тим часом для промислового сектору розробляють рекомендації про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни.