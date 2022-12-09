Грудень, 09 в 17:27

Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, також різною мірою постраждали 40% обʼєктів високовольтної мережі. Тож графіки відключення електроенергії не скасують до весни.

– Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й Уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу, – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що після відключення електропостачання його повертатимуть згідно затвердженої черги:

критична інфраструктура (об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні). об’єкти військово-промислового комплексу. бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти (хлібопекарні та молокозаводи). житловий сектор.

Шмигаль розповів, що наразі розробляється механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення електроенергії для споживачів.

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Тим часом для промислового сектору розробляють рекомендації про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни.