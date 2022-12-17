Існує суттєвий дефіцит близько у 400 тис. мВт: Герус про ситуацію в енергетиці
В ефірі телемарафону Єдині новини голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус розповів про ситуацію в енергосистемі України після останнього масованого обстрілу росіянами у п’ятницю, 16 грудня.
— Були великі проблеми у Центрі та на Сході України. В принципі за день і ніч більшу частину вдалося відновити і подати електроенергію до більшої кількості споживачів. Наразі найскладніша ситуація в Дніпрі та області. Тому що там найбільше об’єктів зазнали пошкоджень внаслідок ударів.
Ми не повернулися ще до того стану, який у нас був на позавчора. Існує суттєвий дефіцит близько у 400 тис. мВт. Це дається в знаки у вигляді більших, триваліших відключень електроенергії, – розповів Герус.
За його словами, наразі тривають ефективні роботи. Найближчий день-два буде відновлено та запущено ще частину об’єктів. Тож цей дефіцит зменшиться.
Герус сказав, що до вівторка ситуація буде складніша через погоду. Але потім обсяг відключень зменшиться суттєво і буде змога повернутися до показників, які були кілька днів тому.
16 грудня російські військові здійснили черговий масований ракетний удар по Україні. Рашисти випустили 98 ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі.