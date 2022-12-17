Грудень, 17 в 12:04

Після ракетної атаки 16 грудня станом на 11:00 ситуація в енергосистемі України досі складна через значний дефіцит електроенергії, повідомляє Укренерго.

Наразі триває виведення блоків АЕС, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності.

– Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи, – кажуть енергетики.

Водночас, окрім наслідків ракетних обстрілів, стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови – дощі зі снігом, мороз та сильний вітер.

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Бригади Укренерго працюють цілодобово для відновлення електропостачання.

У Києві наразі повернули світло 2/3 мешканців столиці, окрім того, 50% споживачів уже с теплом, водночас застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії.