Претензії щодо Криму можуть перетворити війну між Україною та РФ на багаторічний конфлікт – WP

Грудень, 11 в 11:35

Непохитність претензій на Крим ілюструє нерозв’язність конфлікту між Україною та Росією, тому важко уявити, що боротьба за півострів вирішиться без подальшого кровопролиття, пише видання The Washington Post.

– Надія України на повернення Криму довгий час здавалася надуманою фантазією, але нещодавні перемоги Києва на полях битв та помилки Москви раптово зробили її правдоподібною – можливо, небезпечною, – зазначає автор публікації.

Володимир Зеленський наполягає на тому, що лише повернення Криму завершить війну й означатиме відновлення справжнього миру.

А для російського диктатора Володимира Путіна “анексія Криму стала опорою його спадщини, яка впаде, якщо він втратить півострів”, тому він дав зрозуміти, що будь-які спроби Києва повернути собі Крим “перейдуть червону межу, яку він не потерпить”.

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Водночас, деякі офіційні особи на Заході сподіваються, що угода щодо Криму може стати основою для дипломатичного припинення війни. Але Україна відкидає такі ідеї, як небезпечні, зазначає видання.

– Відмова будь-якої зі сторін відступити загрожує перетворити війну на багаторічний конфлікт, дуже схожий на територіальне протистояння у секторі Гази чи Нагірному Карабаху, – припускають у The Washington Post.

Доцент україністики Кембриджського університету Рорі Фіннін вважає, що компроміс малоймовірний.