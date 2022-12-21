В застосунку Дія запустили програму єОселя

Грудень, 21 в 17:10

У застосунку Дія запустили програму єОселя. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі.

Повідомляється, що програма дає змогу українцям отримати пільговий кредит на житло від держави.

На першому етапі послуга доступна для захисників, силовиків та їхніх сімей, а також для науковців та педагогів.

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— З початку повномасштабної війни мільйони українців втратили домівки. Тому президент Володимир Зеленський ініціював запуск програми доступного кредитування житла єОселя. Щоб українці поверталися додому, жили і працювали в Україні, – повідомив Федоров.

За його словами, завданням було розробити технічну частину послуги.

— Щоб ви не ходили по декілька разів у банк, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це — понад 300 полів заяв. Але в Дії це все відбувається всього в кілька кліків. До того ж, подати заяву можна одночасно в один чи в п’ять банків, а не ходити до них, – додав Федоров.

Детальнішу інформацію про програму доступного кредитування житла єОселя можна дізнатися за цим посиланням.

У межах програми єОселя станом на 21 грудня вже видали 277 кредитів. За словами Михайла Федорова та міністра економіки Юлія Свириденко для участі в програмі подали 24,1 тис заявок. Позитивне рішення було ухвалено щодо 7,1 тис., ще 8 тис. заявок – на розгляді.

71% квартир учасники програми єОселя знаходять і купують на вторинному ринку житла та лише 29% беруть кредит на житло від забудовників.