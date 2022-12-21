Декабрь, 21 в 17:10

В приложении Дія запустили программу єОселя. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.

Сообщается, что программа позволяет украинцам получить льготный кредит на жилье от государства.

На первом этапе услуга доступна защитникам, силовикам и их семьям, а также научным работникам и педагогам.

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— С начала полномасштабной войны миллионы украинцев лишились дома. Поэтому президент Владимир Зеленский инициировал запуск программы доступного кредитования жилья єОселя. Чтобы украинцы возвращались домой, жили и работали в Украине, – сообщил Федоров.

По его словам, задачей было разработать техническую часть услуги.

— Чтобы вы не ходили несколько раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные из 11 реестров. А это более 300 полей заявлений. Но в Дії это все происходит всего в несколько кликов. К тому же, подать заявление можно одновременно в один или пять банков, а не ходить к ним, — добавил Федоров.

Более подробную информацию о программе доступного кредитования жилья єОселя можно узнать по этой ссылке.

В рамках программы єОселя по состоянию на 21 декабря уже выдали 277 кредитов. По словам Михаила Федорова и министра экономики Юлия Свириденко для участия в программе подали 24,1 тыс. заявок. Позитивное решение было принято по 7,1 тыс., еще 8 тыс. заявок – на рассмотрении.

71% квартир участники программы єОселя находят и покупают на вторичном рынке жилье и только 29% берут кредит на жилье от застройщиков.