Постачання Starlink та іпотека у Дії: Михайло Федоров про мобільний зв’язок та послуги для українців

Глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про майбутнє Starlink в Україні та оновлення програми Дія. Так, щоб мобільна мережа була стабільною, необхідно повернути роботу енергетичної інфраструктури в нормальний режим.

– Ми працюємо над цим, розуміючи потреби операторів. Також окремо працюємо над отриманням нової партії Starlink – ми маємо фінансування від міжнародних партнерів. Вони будуть і в Пунктах незламності, і у медичній сфері, у соціальній та енергетичній сфері, – заявив Михайло.

На думку чиновника, у майбутньому оператори зможуть надавати якісніший зв’язок українцям в умовах відключення електроенергії.

– З кожним тижнем якість зв’язку покращуватиметься. Але забезпечення всіх вишок для зв’язку генераторами чи батареями – дуже складний процес. Таких точок близько 10 тис., – додав Федоров.

Мінцифра також продовжує покращувати роботу Дії. Чиновник розповів, які послуги зараз у розробці.

– У найближчі тижні ми запускатимемо можливість отримати іпотеку. Насамперед це стосується медиків та військових. Це дозволить онлайн у кілька кліків подати заявку до банків та отримати відповідь на запит, – додав Федоров.

Також у розробці – нові послуги для ВПО. Це стосується зміни місця реєстрації та можливість повністю закрити статус. За цей період було зареєстровано як ВПО 1,4 млн українців.

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