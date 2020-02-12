КРОК 1. Дізнаємося, чи можете ви отримати спадок
Отримання спадку відбувається не автоматично. Після смерті спадкодавця кожен спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про згоду на прийняття спадку.
Якщо вас вказали у заповіті, тоді відповідна частка майна переходить вам, а якщо заповіту не було, тоді відбувається процес черговості родичів.
Спадкоємці першого ступеня споріднення:
- діти померлого (рідні чи усиновлені);
- батьки;
- чоловік/дружина.
Другий ступінь споріднення:
- брати, сестри;
- дід, бабуся;
- онук, онучка.
Родичі третьої черги:
- племінники;
- тітки, дядьки.
Четверта черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років до моменту відкриття спадку.
П’ята черга: інші родичі спадкодавця, зокрема утриманці.
КРОК 2. Уточнюємо терміни оформлення спадку
До 2018 року успадкувати майно можна було упродовж шести місяців після смерті спадкодавця. Однак у закон внесли зміни, які передбачають змогу успадкувати майно упродовж шести місяців з моменту, як спадкоємець дізнався про свої права на спадок
КРОК 3. Збираємо документи для оформлення спадку за заповітом
Щоб вступити у спадок за заповітом, необхідно подати нотаріусові такий пакет документів:
- свідоцтво про смерть та довідка про причини смерті спадкодавця;
- документи про право власності на об’єкти нерухомості, які входять до складу спадку;
- паспорт та ІПН спадкодавця;
- за необхідності оцінку спадкового майна (якщо треба сплатити податки);
- заяву про прийняття спадку;
- підтвердження родинних стосунків (свідоцтво про народження/укладання шлюбу/рішення суду про факт спільного проживання);
- заповіт.
КРОК 4. Оформляємо спадок за заповітом
Заповіт людина оформляє тільки особисто і підписує його в присутності нотаріуса. Потім цей документ вносять в електронну базу даних. Упродовж життя можна писати незліченну кількість заповітів, однак чинним буде останній завірений документ.
До кого звертатися для оформлення спадку?
Оформити спадок може нотаріус, який працює в межах міста/села, де востаннє проживав спадкодавець, або за місцем розташування нерухомого майна.
Якщо за останнім місцем проживання спадкодавця діють декілька нотаріусів, то правом вибору фахівця наділений той зі спадкоємців, хто першим звернеться із заявою.
КРОК 5. Збираємо документи для оформлення спадку без заповіту
Щоб отримати у власність квартиру, будинок чи інше майно, якщо не було складено заповіт, потрібно зібрати такі документи:
- заява про прийняття спадку за законом;
- паспорт спадкоємця, довідка про присвоєння індивідуального податкового номера;
- свідоцтво про смерть, видане відділом реєстрації актів цивільного стану;
- підтвердження родинних стосунків (свідоцтво про народження/укладання шлюбу/рішення суду про факт спільного проживання);
- документи, які підтверджують місце відкриття спадку;
- довідка про останнє місце проживання померлого (надає ЖЕК);
- будинкова книга із записом про постійне проживання померлого;
- документ на успадковане майно (квартиру/дім/автомобіль).
КРОК 6. Оформляємо спадок без заповіту
Спадок за законом – це коли спадкодавець не залишив заповіту. В такому разі спадок отримують відповідно до ухваленої законом черговості. Якщо спадкоємців першого ступеня немає – успадкують родичі другого ступеня та інші. Беремо зібрані документи та йдемо до юриста.
Черговість вказана у першому пункті.
КРОК 7. Оплачуємо держмито на спадок
Для сплати державного мита нотаріус видає квитанцію, яку варто оплатити в банку.
Під час вступу у спадок, якщо виникли зобов’язання зі сплати податку, спадкоємець платить 5% від ринкової вартості нерухомості. Спадкоємець, що не є громадянином України, оплачує податок за ставкою 18%. Оплата військового збору 1,5% обов’язкова в обох випадках.
За видання свідоцтва на спадок необхідно сплатити держмито – 34 грн. Послуги нотаріуса оплачуються за його тарифами.
Від сплати податків під час оформлення спадку в Україні звільнені спадкоємці другої черги.
КРОК 7. Отримуємо свій спадок
Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадок видається кожному спадкоємцю окремо з визначенням його частки в спадковому майні.
Видавання свідоцтва про право на спадок не має терміну дії. Усе – спадок ваш.