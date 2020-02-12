Заповіт людина оформляє тільки особисто і підписує його в присутності нотаріуса. Потім цей документ вносять в електронну базу даних. Упродовж життя можна писати незліченну кількість заповітів, однак чинним буде останній завірений документ.

До кого звертатися для оформлення спадку?

Оформити спадок може нотаріус, який працює в межах міста/села, де востаннє проживав спадкодавець, або за місцем розташування нерухомого майна.

Якщо за останнім місцем проживання спадкодавця діють декілька нотаріусів, то правом вибору фахівця наділений той зі спадкоємців, хто першим звернеться із заявою.