Комендантська година в Україні 2023: в яких регіонах діють обмеження
Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину.
Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.
Де продовжать діяти обмеження у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.
Комендантська година в Україні 2023
- Київ та Київська область: 23:00 – 05:00
- Вінниця та Вінницька область: 00:00 – 05:00
- Луцьк та Луцька область: 00:00 – 05:00
- Дніпро та Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00
- Житомир та Житомирська область: 00:00 – 05:00
- Ужгород та Закарпатська область – немає
- Запоріжжя та Запорізька область: 23:00 – 05:00
- Івано-Франківськ та область: з 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00, а з 11 січня комендантська година у регіоні діятиме з 23:00 до 05:00
- Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 – 05:00
- Львів та Львівська область: 00:00 – 05:00
- Миколаїв та Миколаївська область: 00:00 – 05:00
- Одеса та Одеська область: 23:00 – 05:00
- Полтава та Полтавська область: 23:00 – 05:00
- Рівне та Рівненська область: 00:00 – 05:00
- Суми та Сумська область: 23:00 – 04:00
- Тернопіль та Тернопільська область: 23:00 – 05:00
- Харків та Харківська область: 23:00 – 05:00
- Херсон та Херсонська область: 19:00 – 06:30
- Хмельницький та область: 00:00 – 05:00
- Черкаси та Черкаська область: 23:00 – 05:00
- Чернівці та Чернівецька область: 00:00 – 05:00
- Чернігів та Чернігівська область: 23:00 – 04:00
- Донецьк та Донецька область: 21:00 – 05:00
- Луганськ та Луганська область: 21:00 – 05:00
Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме.
Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.
Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.