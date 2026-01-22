Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке надає органам місцевої влади право самостійно змінювати правила комендантської години під час надзвичайної ситуації в енергетичному секторі.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Скільки duitse комендантська година у Тернополі

Чи будуть змінювати тривалість комендантської години у Тернополі

Зміни передбачають такий порядок дій:

у період надзвичайної ситуації в енергетиці доступ до Пунктів незламності буде відкритий цілодобово, без необхідності отримання перепусток;

дозволяється пересування приватним транспортом у разі поїздки до Пункту незламності, а робота громадського транспорту залежатиме від рішення місцевої влади з урахуванням безпекової обстановки;

статус Пунктів незламності можуть отримати магазини, аптеки, АЗС, заклади послуг і ТРЦ за умови наявності автономного живлення, опалення, стабільного зв’язку, подовжувачів та безкоштовного гарячого чаю;

бізнес, який офіційно виконує функції Пункту незламності, матиме право працювати у режимі 24/7.

На Тернопільщині вирішили не переглядати часові межі комендантської години, отже вона, як і раніше, триватиме з опівночі до п’ятої ранку. Саме такий режим і надалі діятиме для жителів міста.

Комендантська година у Тернополі: як діє

Рішенням Ради оборони при обласній військовій адміністрації було встановлено тривалість комендантської години. Комендантська година у Тернополі діє з 00:00 до 05:00.

У Національній поліції Тернопільської області нагадали, що комендантська година – це спеціальний режим, що тимчасово обмежує пересування громадян. У цей час заборонено перебувати на вулицях і в громадських місцях без відповідних документів та перепусток, а також користуватися власним транспортом.

Окремо правоохоронні органи наголошують на необхідності не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час загрози обстрілів перебувати в укриттях. Отже, під час комендантської години на Тернопільщині можна дістатися до укриттів.

