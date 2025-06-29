Комендантский час в Украине 2025: в каких регионах действуют ограничения
Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.
Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут ввести в случае чрезвычайного или военного положения.
Где продолжают действовать ограничения в 2025 году, читайте в нашем материале.
Комендантский час в Украине 2025
- Киев: 00:00 — 05:00
- Киевская область: 00:00 — 05:00
- Винница и Винницкая область: 00:00 — 05:00
- Луцк и Волынская область: 00:00 — 05:00
- Днепр и Днепропетровская область: 00:00 — 05:00 (за исключением двух районов: в Никопольском районе комендантский час длится с 23:00 до 4:00, а в Синельниковском — с 22:00 до 5:00)
- Житомир и Житомирская область: 00:00 — 05:00
- Ужгород и Закарпатская область: нет ограничений
- Запорожье и Запорожская область: с 23:00 до 5:00 в областном центре и населённых пунктах Запорожского района. С 21:00 до 5:00 в других населённых пунктах, кроме временно оккупированных.
- Ивано-Франковск и область: 00:00 — 05:00
- Кропивницкий и Кировоградская область: 00:00 — 04:00
- Львов и Львовская область: 00:00 — 05:00
- Николаев и Николаевская область: 00:00 — 05:00 (за исключением Очакова, тут комендантский час длится с 23:00 до 5:00)
- Одесса и Одесская область: 00:00 — 05:00
- Полтава и Полтавская область: 00:00 — 04:00
- Ровно и Ровенская область: 00:00 — 05:00
- Сумы и Сумская область: 23:00 — 05:00
- Тернополь и Тернопольская область: 00:00 — 05:00
- Харьков и Харьковская область: 23:00 — 05:00
- Херсон и Херсонская область: 21:00 — 05:00 (за исключением временно оккупированных населенных пунктов)
- Хмельницкий и Хмельницкая область: 00:00 — 05:00
- Черкассы и Черкасская область: 00:00 — 04:00
- Черновцы и Черновицкая область: 00:00 — 04:00
- Чернигов и Черниговская область: 00:00 — 04:00
- Донецк и Донецкая область: в большинстве населенных пунктов она проходит с 17:00 до 9:00. Однако в зависимости от близости населенных пунктов к линии фронта, комендатский час может увеличиваться. В частности, в городах, приближенных к боевым действиям до 10 км, она длится с 15:00 до 11:00.
- Луганск и Луганская область: 21:00 — 05:00
Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать.
В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.
Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.