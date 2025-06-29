Комендантский час в Украине 2025: в каких регионах действуют ограничения

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут ввести в случае чрезвычайного или военного положения.

Где продолжают действовать ограничения в 2025 году, читайте в нашем материале.

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Комендантский час в Украине 2025

Киев: 00:00 — 05:00

Киевская область: 00:00 — 05:00

Винница и Винницкая область: 00:00 — 05:00

Луцк и Волынская область: 00:00 — 05:00

Днепр и Днепропетровская область: 00:00 — 05:00 (за исключением двух районов: в Никопольском районе комендантский час длится с 23:00 до 4:00, а в Синельниковском — с 22:00 до 5:00)

Житомир и Житомирская область: 00:00 — 05:00

Ужгород и Закарпатская область: нет ограничений

Запорожье и Запорожская область: с 23:00 до 5:00 в областном центре и населённых пунктах Запорожского района. С 21:00 до 5:00 в других населённых пунктах, кроме временно оккупированных.

Ивано-Франковск и область: 00:00 — 05:00

Кропивницкий и Кировоградская область: 00:00 — 04:00

Львов и Львовская область: 00:00 — 05:00

Николаев и Николаевская область: 00:00 — 05:00 (за исключением Очакова, тут комендантский час длится с 23:00 до 5:00)

Одесса и Одесская область: 00:00 — 05:00

Полтава и Полтавская область: 00:00 — 04:00

Ровно и Ровенская область: 00:00 — 05:00

Сумы и Сумская область: 23:00 — 05:00

Тернополь и Тернопольская область: 00:00 — 05:00

Харьков и Харьковская область: 23:00 — 05:00

Херсон и Херсонская область: 21:00 — 05:00 (за исключением временно оккупированных населенных пунктов)

Хмельницкий и Хмельницкая область: 00:00 — 05:00

Черкассы и Черкасская область: 00:00 — 04:00

Черновцы и Черновицкая область: 00:00 — 04:00

Чернигов и Черниговская область: 00:00 — 04:00

Донецк и Донецкая область: в большинстве населенных пунктов она проходит с 17:00 до 9:00. Однако в зависимости от близости населенных пунктов к линии фронта, комендатский час может увеличиваться. В частности, в городах, приближенных к боевым действиям до 10 км, она длится с 15:00 до 11:00.

Луганск и Луганская область: 21:00 — 05:00

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать.

В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме. Граждан призывают оставаться дома.

Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

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