В Україні зростає споживання електроенергії через активність бізнесу після свят – Укренерго

Січень, 04 в 13:32

У середу, 4 січня, в Україні зростає споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00.

В НЕК Укренерго нагадали, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

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– У прифронтових регіонах на Сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені одразу після отримання відповідних дозволів військових, – йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

– Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово, – закликали у компанії.