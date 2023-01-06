Січень, 06 в 9:04

Уряд уже визначився з розміром прожиткового мінімуму та затвердив держбюджет на 2023 рік.

Раніше сума прожиткового мінімуму змінювалася тричі на рік, але у 2023 році цього не буде. Одна фіксована сума буде дійсна увесь наступний рік.

Який розмір прожиткового мінімуму у 2023 році – дізнавалися Факти ICTV.

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Прожитковий мінімум 2023: розмір

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі 2 589 грн.

При цьому прожитковий мінімум не один, їх декілька – залежно від наявних соціально-демографічних груп населення:

для дітей віком до 6 років – 2 272 грн ;

; для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн ;

; для працездатних осіб – 2 684 грн ;

; для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 грн ;

; для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2 102 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 грн;

для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2 093 грн.

Водночас мінімальна зарплата у 2023 році не підвищиться:

за місяць – 6 700 грн ;

; за годину – 40,46 грн.

Прожитковий мінімум: що це

Так називають суму, якої має бути достатньо для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров’я та задоволення соціально-культурних потреб.

Він базується на оцінці трьох головних компонентів:

продукти харчування;

набір непродовольчих товарів (одягу, взуття тощо);

мінімальний набір послуг.

Які виплати прив’язані до прожиткового мінімуму

Мінімальна пенсія

З 1 січня 2023 року розмір мінімальної пенсії, яку українці отримують за віком, буде становити 2 093 грн.

Виплати на дітей

У всьому 2023 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, буде:

на дитину до 6 років – 4 544 грн ;

; на дитину від 6 до 18 років – 5 666 грн.

Виплати одиноким матерям

Розмір цієї допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї для кожного її члена.

Максимальна допомога, таким чином, буде у січні-грудні 2023:

на дитину до 6 років – 2 272 грн; на дитину від 6 до 18 років – 2 833 грн; на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2 684 грн.

Аліменти

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує батько чи матір, якщо у них низькі доходи, становить не менш ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини.