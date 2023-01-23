Січень, 23 в 18:09

Київщина отримала енергетичне обладнання від шести країн світу для ремонту пошкоджених енергооб’єктів.

Гуманітарну допомогу передали Польща, Литва, Австрія, Нідерланди, Азербайджан та Південна Корея.

Загалом в Україну надійшло шість вантажівок енергообладнання. Це – високовольтні трансформатори, перемикачі, обмежувачі перенапруги, комбіновані трансформатори, генератори.

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, обладнання дозволить покращити ситуацію з електропостачанням.

– Це велике обладнання різного класу, яке допоможе на одному з енергооб’єктів замістити пошкодження, які були завдані внаслідок ракетних ударів Російської Федерації. Це точно дозволить покращити забезпечення електроенергією, – каже міністр.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі засудив терористичні дії Росії і заявив, що всі країни, для яких права людини важливі, стали пліч-о-пліч з Україною.

– Масовані свідомі атаки на цивільну інфраструктуру з метою заморозити сотні тисяч людей – це тероризм! Це державний тероризм з боку Росії. Ми це засуджуємо. Я радий, що всі держави, для яких права людини важливі, стали пліч-о-пліч з Україною! – наголосив посол.

Він пообіцяв подальшу підтримку енергосфери України. Водночас зазначив, що на Заході складно купити необхідне Україні обладнання через технічні особливості.

– Ваша система працює на інших технічних стандартах. В Польщі, Литві ми ще знайшли обладнання цих технічних стандартів, а це дуже потрібно. Треба запустити виробництво деякого обладнання у закордонних країнах, на це потрібен час. Це дуже складні речі, – зазначив посол.

Фото: Христина Гавриш