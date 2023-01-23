Ситуація зі світлом покращиться: Київщина отримала енергетичне обладнання від шести країн
Київщина отримала енергетичне обладнання від шести країн світу для ремонту пошкоджених енергооб’єктів.
Гуманітарну допомогу передали Польща, Литва, Австрія, Нідерланди, Азербайджан та Південна Корея.
Загалом в Україну надійшло шість вантажівок енергообладнання. Це – високовольтні трансформатори, перемикачі, обмежувачі перенапруги, комбіновані трансформатори, генератори.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, обладнання дозволить покращити ситуацію з електропостачанням.
– Це велике обладнання різного класу, яке допоможе на одному з енергооб’єктів замістити пошкодження, які були завдані внаслідок ракетних ударів Російської Федерації. Це точно дозволить покращити забезпечення електроенергією, – каже міністр.
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі засудив терористичні дії Росії і заявив, що всі країни, для яких права людини важливі, стали пліч-о-пліч з Україною.
– Масовані свідомі атаки на цивільну інфраструктуру з метою заморозити сотні тисяч людей – це тероризм! Це державний тероризм з боку Росії. Ми це засуджуємо. Я радий, що всі держави, для яких права людини важливі, стали пліч-о-пліч з Україною! – наголосив посол.
Він пообіцяв подальшу підтримку енергосфери України. Водночас зазначив, що на Заході складно купити необхідне Україні обладнання через технічні особливості.
– Ваша система працює на інших технічних стандартах. В Польщі, Литві ми ще знайшли обладнання цих технічних стандартів, а це дуже потрібно. Треба запустити виробництво деякого обладнання у закордонних країнах, на це потрібен час. Це дуже складні речі, – зазначив посол.
Фото: Христина Гавриш