Січень, 27 в 13:55

У лютому 2023 року не очікується аномальних морозів та великих снігопадів, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

В останній місяць зими середня температура повітря передбачається в діапазоні від -3 морозу до +2 тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму.

Щодо опадів, то їхня кількість прогнозується в межах норми – до 29-83 мм.

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Згідно з багаторічними дослідженнями, середня місячна температура повітря у лютому становить 0…-6, на Півдні та Закарпатті – до +1…+4.

Найнижча температура, яку фіксували в останній місяць зими, сягала -15…-39 градусів морозу.

А найвища – від +12 до +24 градусів тепла.

Середня кількість опадів для лютого – до 22-89 мм, в Карпатах – до 108 мм.