На Херсонщині селищного главу підозрюють в колабораціонізмі

Січень, 25 в 21:02

У Херсонській області одному з селищних голів Генічеського району заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

За даними Херсонської обласної прокуратури, чоловік добровільно погодився на співпрацю з представниками Російської Федерації після окупації.

За інформацією слідства, у березні 2022 року він обійняв посаду “глави військово-цивільної адміністрації Нижньосірогозького району” у незаконно створеному органі управління, про що заявив місцевому населенню під час зустрічі у будинку культури.

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Після призначення підозрюваний намагався схилити керівників державних установ до співпраці з окупантами.

Підозрюваний виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, здійснює загальне керівництво закладами освіти, культури, охорони здоров’я у взаємодії з представниками окупаційної влади.

Також чоловік дав інтерв’ю російським ЗМІ, в якому просував наративи прокремлівської пропаганди. Йому заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі триває досудове розслідування.