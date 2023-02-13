Лютий, 13 в 11:24

На розмір пенсії для осіб з інвалідністю у 2023 році впливає низка факторів: наприклад, вік, група та страховий стаж. Пенсія у кожному випадку нараховується по-різному, в залежності від індивідуальних особливостей людини, скільки років вона пропрацювала та яку групу особі назначили.

Яка пенсія у осіб з інвалідністю 3 групи – читайте в матеріалі.

Пенсія 2023: зміни

Важливо, що бюджет на 2023 рік закладали вже за умов повномасштабної війни.

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Тому головним пріоритетом на 2023 рік була оборона країни. Після цього – соціальна складова. Тому у 2023 році пенсію, швидше всього, не підніматимуть.

Мінімальна пенсія за наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, а в жінок 30 років, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму, – 2093 грн.

Для того, аби її розрахувати, потрібно визначити індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (залежно від місяців стажу) та додати коефіцієнт зарплатні, поділивши її на величину середньої зарплати в Україні за відповідну кількість місяців.

Цими підрахунками займаються місцеві органи ПФУ, які вираховують стаж у місяцях та виокремлюють умови нарахування.

Яка пенсія у осіб з інвалідністю 3 групи 2023

Що стосується пенсії за інвалідністю, то вона залежить від групи інвалідності. Наприклад, особи з 1-ю групою і страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, мають 100% розміру пенсії за віком.

Особи з 2-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – 90% пенсії за віком.

А от особи з 3-ю групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років – 50% пенсії за віком.

Точна сума, яку отримуватиме пенсіонер з 1, 2, та 3 групами інвалідності, залежить від того, який у вас стаж та група. Тобто сума виплат вираховується індивідуально.