На пенсию для лиц с инвалидностью в 2026 году влияет ряд факторов — возраст, группа и страховой стаж.

Пенсия в каждом случае начисляется по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, сколько лет он проработал и какую группу назначили.

Какая пенсия у лиц с инвалидностью 3 группы в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Пенсия 2026: изменения

Законом Украины О Государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено, что минимальная пенсия назначается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составляет 2 595 грн.

В целом, условия назначения и размеры пенсий по инвалидности определены законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании № 1058-IV от 09 июля 2003 года (статьи 30-35).

Согласно документу, пенсии назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность).

Размер минимальных выплат для людей с инвалидностью 3 группы зависит от того, продолжает ли человек работать, а также от времени наступления инвалидности.

Какая пенсия у лиц с инвалидностью 3-й группы 2026

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту.

Например, лица с 1-й группой и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, имеют 100% размера пенсии по возрасту. Лица со 2-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту.

Лица с 3-й группой инвалидности и страховым стажем от 1 до 14 лет — получают 50% пенсии по возрасту.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Точная сумма, которую будет получать пенсионер с 1, 2 и 3 группами инвалидности, зависит от того, какой у вас стаж и группа. То есть сумма выплат рассчитывается индивидуально.