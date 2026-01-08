З 2026 року в Україні підвищили розмір середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

Збільшено дохід сім’ї для пільг на комунальні послуги

– У 2026 році змінився розмір середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг, – йдеться у повідомленні.

Пільга надається, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує суми, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Зараз дивляться

Щоб її розрахувати, необхідно розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи помножити на 1,4 та округлити до найближчих 10 грн.

У відомстві пояснили, що у зв’язку з тим, що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3328 грн, пільговики можуть отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг за умови, що їхній середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує 4660 грн.

Для порівняння, у 2025 році цей показник складав 4240 грн.

Якщо ж дохід сім’ї перевищує встановлений рівень, представник пільгової категорії має право звернутися за призначенням житлової субсидії.

У Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності нагадали, що без урахування доходів пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, а також членам сімей загиблих захисників і захисниць України.