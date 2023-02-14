Лютий, 14 в 21:58

Енергосистема в Україні відновлюється, а ліміти зменшуються через відновлення енергогенерувальних об’єктів, попри локальні та короткотривалі обмеження через незначні аварії.

Зокрема, у Київській та Дніпропетровській областях на 14 лютого переважно не відключали світло, проте на Одещині ще тривають значні обмеження після останніх атак по інфраструктурі.

Які діють актуальні графіки відключення світла по Україні, де та коли не буде електрики 15 лютого 2023 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Київська область

У Києві та Київській області 15 лютого не планують вимикати електрику цілий день. Проте у ДТЕК попереджають, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.

В інші дні, ймовірно, ліміти продовжать діяти. Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області також не планують вимикати світло протягом 15 лютого, якщо не буде перенавантаження мережі. Якщо така ситуація виникне, тоді почнуть застосовувати графіки.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

У Запоріжжяобленерго зазначають, що погодинних відключень на 15 лютого по Запорізькій області не заплановано. Проте споживачів просять максимально відповідально ставитися до користування енергоємними електроприладами.

Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку в дужках.

Також діє графік вимкнень світла на лютий 2023 року для періоду низьких температур нижче -10 (по 1,5 години).

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 13 до 19 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.