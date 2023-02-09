Чи виключатимуть світло навесні: відповідь Міненерго

Лютий, 08 в 23:05

Навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління, проте, чи будуть діяти графіки відключення світла, залежатиме від дій РФ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міненерго пояснив, що у теплі пори року споживання електроенергії менше, через що й знижуються ризики щодо відключень світла. Також він каже, що навесні буде легше та швидше відновлювати пошкоджені об’єкти, що вплине на зростання генерації у системі.

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– На жаль, досі є дефіцит генерації і, безумовно, з підвищенням температури це впливає на падіння споживання, – сказав Галущенко.

На запитання про прогнози, коли не будуть запроваджуватися віялові відкдючення, Галущенко відповів: