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Факти / Україна

Чи виключатимуть світло навесні: відповідь Міненерго

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чи виключатимуть світло навесні: відповідь Міненерго
Фото: Pexels

Навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління, проте, чи будуть діяти графіки відключення світла, залежатиме від дій РФ.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міненерго пояснив, що у теплі пори року споживання електроенергії менше, через що й знижуються ризики щодо відключень світла. Також він каже, що навесні буде легше та швидше відновлювати пошкоджені об’єкти, що вплине на зростання генерації у системі.

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– На жаль, досі є дефіцит генерації і, безумовно, з підвищенням температури це впливає на падіння споживання, – сказав Галущенко.

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На запитання про прогнози, коли не будуть запроваджуватися віялові відкдючення, Галущенко відповів:

– Я не хотів би прогнозувати, у багатьох випадках це залежить від тих ударів, які будуть чи не будуть по енергосистемі.

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