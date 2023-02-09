Чи виключатимуть світло навесні: відповідь Міненерго
Навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління, проте, чи будуть діяти графіки відключення світла, залежатиме від дій РФ.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Очільник Міненерго пояснив, що у теплі пори року споживання електроенергії менше, через що й знижуються ризики щодо відключень світла. Також він каже, що навесні буде легше та швидше відновлювати пошкоджені об’єкти, що вплине на зростання генерації у системі.
– На жаль, досі є дефіцит генерації і, безумовно, з підвищенням температури це впливає на падіння споживання, – сказав Галущенко.
На запитання про прогнози, коли не будуть запроваджуватися віялові відкдючення, Галущенко відповів:
– Я не хотів би прогнозувати, у багатьох випадках це залежить від тих ударів, які будуть чи не будуть по енергосистемі.