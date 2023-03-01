Березень, 01 в 9:01

Головним нововведенням в Україні з 1 березня 2023 року є індексація пенсій, яка охопить практично всі категорії громадян. Крім того, нововведення чекають на військовослужбовців та українських біженців у Польщі.

Що зміниться для українців з 1 березня – далі в матеріалі.

Індексація пенсій

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Із 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій для мільйонів українців. Розмір індексації становитиме майже 20%.

Цього року індексація торкнеться громадян, які отримують мінімальну пенсію (йдеться про близько 4 млн людей). У попередні роки ця категорія пенсіонерів зазвичай не підпадала під індексацію, перерахунок виплат для них проводили в інші періоди. Як пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, з 1 березня до мінімальних пенсій додадуть щонайменше 400 грн.

За словами Жолнович, громадяни із достатнім страховим стажем (35 років для чоловіків, 30 років для жінок), які отримують пенсію, вищу за мінімальну, можуть у середньому отримати 750 грн доплати. Військові пенсіонери у середньому отримають 1,4 тис. грн доплати, а люди з інвалідністю, які є ліквідатором аварії на ЧАЕС, – 1,5 тис. грн.

Верхню межу індексації пенсій обмежили сумою 1,5 тис. грн, тобто це максимальний розмір доплат, який отримають українські пенсіонери з 1 березня.

Згідно з постановою Кабміну № 168, з 1 березня 2023 року:

непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 років з достатнім страховим стажем (не менше ніж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія яких не досягає 3 120 грн, встановлюється щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до цього розміру;

доплату отримають і пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, зі страховим стажем не менше ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, пенсія яких не досягає 3 120 грн;

громадяни у віці 70-80 років, страховий стаж яких становить 35/30 років для чоловіків/жінок, отримають щомісячну доплату, якщо їх пенсія не досягає 3 000 грн;

доплата надається і громадянам, яким не виповнилося 70 років (зі страховим стажем не менше ніж 35/30 років для чоловіків/жінок), пенсія яких не досягає 2 760 грн.

Мінімальну пенсійну виплату у розмірі від 2 100 грн (для непрацюючих пенсіонерів із малим страховим стажем) планують підвищити до 2 520 грн.

Якщо розмір збільшення не досягає 100 грн, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає.

Крім того, з 1 березня щомісячна компенсаційна виплата громадянам, у яких розмір пенсій не досягає розміру середньої зарплати, становитиме:

віком від 80 років – у розмірі до 570 грн;

віком від 75 до 80 років – у розмірі до 456 грн;

віком від 70 до 75 років – у розмірі до 300 грн.

У Кабінеті міністрів обіцяють покрити індексацією майже всі категорії громадян, зокрема й працюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж.

Як пояснювали в Мінсоцполітики, єдиною категорією, яка не підпадає під індексацію, є люди, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати (розмір максимальної пенсії наразі становить 20 930 грн).

Згідно із законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, індексація пенсійних виплат має проводитися щороку з 1 березня, з урахуванням інфляції та середнього рівня зарплати в попередні три роки.

Індексація здійснюється автоматично, додатково звертатися громадянам нікуди не потрібно. В Україні наразі зареєстровано понад 10 млн пенсіонерів.

Додаткові виплати військовим за новими правилами

У березні виплати військовослужбовцям почнуть нараховувати за новими правилами. Йдеться про додаткову грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн та 30 тис. грн.

Новий порядок виплати додаткової винагороди військовослужбовцям запровадили з 1 лютого 2023 року. Однак нововведення військові відчують саме в березні.

– Новий порядок виплати додаткової винагороди військовослужбовцям застосовується з 1 лютого поточного року. Але беручи до уваги, що виплати грошового забезпечення здійснюються в поточному місяці за минулий, нові виплати згідно з новим порядком військовослужбовці отримають у березні, – зазначив начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соцпідтримки Міністерства оборони Олег Рогаль.

Згідно з новими правилами:

Винагороду в розмірі 100 тис. грн на місяць продовжать отримувати військові, задіяні у виконанні завдань на “нулі” (безпосередньо на лінії зіткнення). Виплату нараховуватимуть пропорційно часу виконання завдань. Це стосується військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби тощо.

продовжать отримувати військові, задіяні у виконанні завдань на “нулі” (безпосередньо на лінії зіткнення). Виплату нараховуватимуть пропорційно часу виконання завдань. Це стосується військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби тощо. Крім того, 100 тис. грн будуть платити за конкретний період виконання бойових завдань: військовослужбовцям ракетних військ і артилерії, льотчикам (за той час, протягом якого вони виконували польоти в районах бойових дій), морякам, військовим медикам, зенітно-ракетним військам і протиповітряним військам, які виконують завдання в районі бойових дій.

будуть платити за конкретний період виконання бойових завдань: військовослужбовцям ракетних військ і артилерії, льотчикам (за той час, протягом якого вони виконували польоти в районах бойових дій), морякам, військовим медикам, зенітно-ракетним військам і протиповітряним військам, які виконують завдання в районі бойових дій. 50 тис. грн будуть отримувати ті військові

Додаткову винагороду в розмірі 30 тис. грн отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання не на “нулі”, але в районах бойових дій.

Найсуттєвіша зміна – це скасування 30 тис. грн винагороди для військових, які проходять службу у військових частинах та підрозділах поза межами районів ведення бойових дій (в навчальних центрах, тилових базах тощо), строковиків, курсантів, офіцерів управлінь та штабів.

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Нові правила для українців у Польщі

З 1 березня буде запроваджено оплату за проживання для українських біженців, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів. Українці повинні будуть покривати 50% видатків, але не більше ніж 40 злотих на людину за добу.

Із травня цього року, громадяни України, термін перебування яких перевищить 180 днів, повинні будуть сплачувати 75% видатків, але не більше ніж 60 злотих за добу.

Але є й винятки. Від сплати за колективне житло звільняються: особи з інвалідністю; пенсіонери; вагітні жінки; особи, які виховують дітей віком до одного року або трьох і більше дітей.

Можливість використання колективного житла на термін понад 120 днів з моменту прибуття до Польщі залежить від наявності номера PESEL.

PESEL – це універсальна електронна система реєстрації населення в Польщі: одинадцятизначний цифровий символ, який ідентифікує людину, дає їй змогу скористатися соцдопомогою, медпослугами, отримати доступ до системи освіти тощо.

Для українських біженців у Польщі стає обов’язковим отримання статусу PESEL UKR протягом 30 днів. Раніше українці могли його оформлювати за бажанням протягом 90 днів з моменту перетину кордону.

Що буде з тарифами

Під час опалювального сезону очікувати на підвищення комунальних тарифів не варто.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, якщо тарифи на електрику й переглядатимуть, то лише після завершення опалювального сезону. А можливе підвищення диверсифікують залежно від споживання кожного домогосподарства.

Принаймні до 31 березня 2023 року ціни на електроенергію для побутових споживачів не зростуть:

індивідуальні побутові споживачі, які використовують до 250 кВт/год на місяць, сплачують 1,44 грн/кВт;

при споживанні понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн/кВт год.

Клієнти компанії Нафтогаз України, яка є постачальником останньої надії, сплачують за газ 7,96 грн за куб. м. Цей тариф є фіксованим до 1 травня 2023 року.

Під час опалювального сезону вартість газу для побутових споживачів від інших постачальників коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Крім того, заборонено підвищувати тарифи на опалення, гарячу воду, розподіл природного газу під час дії воєнного стану.

Наприкінці минулого року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збиралася підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення, однак рішення поставили на паузу та відправили на доопрацювання.

Чого очікувати внутрішнім переселенцям

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 1 березня продовжать отримувати щомісячну грошову допомогу від держави:

3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн для всіх інших осіб.

Подати заяву на виплату можна за допомогою застосунку Дія або ж особисто звернутися до органів соцзахисту населення, в ЦНАП чи до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Право на отримання допомоги мають:

громадяни, які виїхали з населених пунктів, що входять до переліку територій, на яких ведуться/велися бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією РФ;

громадяни, які мають непридатне для проживання/зруйноване житло і подали до 20 травня минулого року заявку на відшкодування втрат;

українці, які можуть надати документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення житла через бої, теракти, диверсії, спричинені російською агресією;

громадяни, які щомісяця отримували адресну допомогу як ВПО станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які після 24 лютого 2022 року повторно виїхали з територій, які перебувають під тимчасовою окупацією або де ведуться бої.

Перелік населених пунктів, ВПО з яких мають право на державні виплати, тепер формується за новим принципом. Право на виплати мають громадяни, які виїхали з населених пунктів, розташованих на територіях:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

тимчасово окупованих РФ, на яких не визначена дата завершення боїв або окупації.

Перелік територій періодично оновлюється наказом Мінреінтеграції. Згідно з останнім оновленням, до переліку увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій і Луганській областях.

Голосування Укрзалізниці

Компанія Укрзалізниця нещодавно запустила трирічну програму Залізна українізація. Вона передбачає заміну імперських та російських назв, позначок, зображень на об’єктах залізничного транспорту.

Зокрема, планують перейменувати дві регіональні філії УЗ – Південну та Південно-Західну залізниці.

– Чому залізниця із центром у столиці має назву Південно-Західна, а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, – Південна? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням, – пояснював голова правління УЗ Олександр Камишін.

Він також анонсував онлайн-опитування з 1 березня, під час якого українці могли б обрати нові назви для Південно-Західної та Південної залізниць. За словами Камишіна, голосування планують запустити через застосунок Дія.

Однак наразі подробиць щодо цього УЗ не оприлюднювала.

Е-рецепт в аптеках та медзакладах

За даними МОЗ України, вже цієї весни відпуск всіх рецептурних ліків буде здійснюватися за електронним рецептом.

Тож до 31 березня всі аптеки та медичні заклади мають технічно підготуватися до відпуску ліків за е-рецептом, а також подбати про підключення до Національної електронної системи охорони здоров’я.

Це дасть змогу пацієнтам безперешкодно отримувати рецепт на медичні препарати та погасити його в будь-якій аптеці.

Виписувати електронний рецепт зможуть лікарі державних, комунальних чи приватних клінік, а також лікар-ФОП.

Перехід на літній час

Щороку в Україні відбувається перехід із зимового на літній час в останні вихідні березня. Годинники переводять на одну годину вперед.

У 2023 році перехід на літній час відбудеться 26 березня о 03:00 за київським часом.

Перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабміну від 1996 року № 509. Щороку в останню неділю березня о 3:00 годинникову стрілку переводять на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня о 4:00 – на 1 годину назад.

Джерело: Пресслужба уряду Польщі, АрміяInform