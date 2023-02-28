Лютий, 27 в 23:22

В Україні 26 лютого у різних містах сталися заворушення із учасниками ПВК Редан. Відео з’явились у Тік Ток. На них видно, як група підлітків кудись тікає, однак обставини залишаються незрозумілими.

Ось одне з таких відео, яке поширювалось у мережі.

Зараз дивляться

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи є у цій бійці російський слід.

Що це за група, в яких містах були помічені її прихильники та що каже поліція – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Хто такі “редани”

ПВК Редан – це не військова компанія, а неформали, прихильники аніме. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Молоді люди вдягаються у футболки із зображенням павуків і цифри 4, що є відсилкою до аніме Hunter x Hunter.

Очолює цей рух хлопець на ім’я Алі – це гравець у Dota 2 і Counter-Strike. Відомо про нього досить мало.

Де було помічено ПВК Редан

У Росії ПВК Редан вже прославилася сутичками з футбольними фанатами у ТЦ і на вулицях у різних містах.

Зокрема у Москві в Авіапарку зібралися сотні людей, які влаштували масову бійку. Силовики затримали 30 осіб. Однак підлітків це не зупинило.

ПВК Редан в Україні

Рух уже дістався України, сутички фіксували у декількох містах нашої країни. Учасників субкультури вже помітили у Харкові, Києві, на Закарпатті, в Івано-Франківську, Львові, Дніпрі та Полтаві.

Факти ICTV поспілкувалися з речниками поліції та прокуратури Харкова, Києва, Дніпра та Закарпаття. Вони підтверджують появу неформалів.

Київ

У столичному районі, на Печерську, поліцейські попередили конфлікт між молоддю. Учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з‘ясування обставин.

– Сьогодні, 27 лютого, на Печерську завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, оперативників і дільничних конфлікт вдалося попередити, – повідомили у ГУ Нацполіції у Києві.

Харків

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко підтвердив бійку у місті між представниками ПВК Редан і противниками аніме. За його словами, конфлікт стався біля ТРЦ Нікольський та на Площі Конституції. Всього на місці перебувало 200 людей, із них лише близько 30 – повнолітні.

– В Інтернеті нагнітається конфлікт між певними соціальними групами підлітків, одна з них – ПВК Редан, а інша – соціальна група підлітків, яка протистоїть прихильникам аніме. Власне планувалася бійка між ними біля ТРЦ Нікольський у Харкові. Правоохоронці своєчасно виявили плани на цю сутичку, тому її було попереджено. Встановлено особи молоді, які гуртувалися разом і мали схожі знаки субкультури, одяг, – каже він.

Речник додав, що було відкрито кримінальне провадження за ст. 224 (Масові заворушення) та ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), відбудеться слідство з метою встановлення організаторів цих зіткнень, а також з’ясовуватиметься, чи є в цій бійці російський слід, чи це органічний конфлікт.

– Навіть якщо це органічний конфлікт, люди, які керували ними, організовували масові заворушення, можуть бути притягненні до відповідальності. Щодо батьків активних учасників цих бійок може складатися протокол за ст. 184 КК України за невиконання ними своїх обов’язків, – каже Чубенко.

Він зазначив, що конфлікт цих соціальних груп у Харкові стався вперше. Крім того, за словами речника, ця субкультура досить нова, їй усього лише кілька років.

Закарпаття

В Ужгороді, у Мукачеві Закарпатської області також були помічені групи підлітків до 10 людей.

– Ми були до цього готові й завчасно перебували у цих місцях, правопорушень допущено не було. І такої активності серед підлітків не фіксувалося, загалом було помічено у цих містах (Ужгород, Мукачево. – Ред.) кількох дітей, приблизно 7-10. Їх доставили до відділку, із ними спілкувалися, з батьками. Зараз ми встановлюємо, чи вони взагалі пов’язані з групами ПВК Редан, – каже речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

Вона додала, що ситуація постійно відстежується, поліція стежить за створеними “реданами” Телеграм-каналами, залучається кіберполіція. Зараз правоохоронцям вдається контролювати ситуацію та попереджати конфлікти.

ПВК Редан – прояв російської пропаганди?

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що зараз основна мета – зрозуміти, чи дійсно РФ причетна до нагнітання та популяризації цього руху в Україні.

– Адже близько тижня тому такі заворушення і масові бійки відбувалися у Росії. Тобто ми зараз не стверджуємо, але можлива причетність Росії, оскільки російські спецслужби відстежують ці нові актуальні напрямки, які можна використати у своїх інтересах. Тому вони могли через соцмережі створювати групи в Телеграм-каналах, накручувати підписантів, розкручувати ці канали, чати, аби підбурювати осіб, які органічно цікавляться цією діяльністю, до якихось конфліктів, – каже він.

Водночас ГУ Нацполіції у місті Київ вбачає у спалахах таких конфліктів серед молоді у столиці російську пропаганду.

– Нещодавно у Росії серед неповнолітніх поширився молодіжний рух, учасники якого організовують бійку з опонентами. Така “акція” планувалася і в столиці. Провокування масових бійок серед молоді і підлітків – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, – повідомляють у поліції Києва.

Поради батькам

Поліцейські вкотре закликають батьків спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля.