У Повітряних силах розповіли, чим небезпечні баражуючі авіабомби та як їх можна знищити

Україні необхідні сучасні багатофункціональні літаки, зокрема F-16, аби перехоплювати баражуючі авіабомби, які можуть залітати на десятки кілометрів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Російські військові запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби.

Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів, – сказав він.