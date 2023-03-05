У Повітряних силах розповіли, чим небезпечні баражуючі авіабомби та як їх можна знищити
Україні необхідні сучасні багатофункціональні літаки, зокрема F-16, аби перехоплювати баражуючі авіабомби, які можуть залітати на десятки кілометрів.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– Російські військові запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби.
Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів, – сказав він.
Ігнат зауважив, для того аби перехоплювати керовані авіаційні бомби, Україна потребує сучасних винищувачів, таких як F-16.
Аби відбивати атаки ворога з повітря, також необхідна велика кількість комплексів ППО Patriot та SAMP-T.
Нагадаємо, двоє українських пілотів наразі перебувають у США для навчання на симуляторах винищувачів та оцінювання їхніх навичок.
Це потрібно, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити українських захисників керувати штурмовиками, зокрема винищувачами F-16.