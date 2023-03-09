Деякі закордонні паспорти стали автоматично недійсними – причина

Березень, 09 в 19:48

У системі оформлення біометричних паспортних документів у лютому 2023 року відбулося оновлення програмного забезпечення.

У Державній міграційній службі зазначили, що якщо у громадян України різна транслітерація у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці, то дійсним визнається останній оформлений документ.

Тобто якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то у такому випадку закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

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У ДМС радять громадянам перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, Паспортного сервісу.

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