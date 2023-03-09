Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Некоторые загранпаспорта стали автоматически недействительными — причина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Паспорт України на чемодані
Фото: Depositphotos

В системе оформления биометрических паспортных документов в феврале 2023 года произошло обновление программного обеспечения.

В Государственной миграционной службе отметили, что если у граждан Украины разная транслитерация в паспорте для выезда за границу и ID-карте, то действительным признается последний оформленный документ.

То есть если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то в таком случае загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

Сейчас смотрят

В ГМС советуют гражданам проверить паспортные документы и в случае установления разногласий обратиться в подразделения миграционной службы, ЦПАУ, Паспортного сервиса.

Факты ICTV рассказывали, кто из военнообязанных мужчин сможет выезжать из Украины в 2023 году и какие документы для этого понадобятся.

Читайте
Кабмин разрешил пересылать паспорт гражданина Украины по почте во время военного положения

Источник: ГМС
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка