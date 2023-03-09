Некоторые загранпаспорта стали автоматически недействительными — причина

Март, 09 в 19:48

В системе оформления биометрических паспортных документов в феврале 2023 года произошло обновление программного обеспечения.

В Государственной миграционной службе отметили, что если у граждан Украины разная транслитерация в паспорте для выезда за границу и ID-карте, то действительным признается последний оформленный документ.

То есть если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то в таком случае загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

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В ГМС советуют гражданам проверить паспортные документы и в случае установления разногласий обратиться в подразделения миграционной службы, ЦПАУ, Паспортного сервиса.

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