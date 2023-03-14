Мовний омбудсмен: русифікація української освіти – свідома тактика окупантів
Політика русифікації української системи освіти на тимчасово окупованих територіях є частиною тактики Росії, спрямованої на викорінення національної ідентичності.
Таку думку висловив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.
– Це не перший приклад того, як окупаційний режим Росії, порушуючи міжнародне право, норми та юридичні практики цивілізованого світу, забороняє українську мову, – заявив Кремінь, коментуючи інформацію про відміну в окупованій частині Запорізької області обов’язкового вивчення української мови.
Він зазначив, що окупанти продовжують знищувати українську освіту та культуру, викрадати вчителів та дітей, спалювати садочки та школи.
– До численних фактів лінгвоциду, які Секретаріат уповноваженого збирає третій рік, додаються нові. Самопроголошена злочинна освітня погань, яка обслуговує ворога, – такі ж терористи, як і російські окупаційні війська. Причетних до злочинів буде покарано, – каже Кремінь.