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Факти / Україна

Мовний омбудсмен: русифікація української освіти – свідома тактика окупантів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Мовний омбудсмен: русифікація української освіти – свідома тактика окупантів
Фото: Depositphotos

Політика русифікації української системи освіти на тимчасово окупованих територіях є частиною тактики Росії, спрямованої на викорінення національної ідентичності.

Таку думку висловив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.

– Це не перший приклад того, як окупаційний режим Росії, порушуючи міжнародне право, норми та юридичні практики цивілізованого світу, забороняє українську мову, – заявив Кремінь, коментуючи інформацію про відміну в окупованій частині Запорізької області обов’язкового вивчення української мови.

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Він зазначив, що окупанти продовжують знищувати українську освіту та культуру, викрадати вчителів та дітей, спалювати садочки та школи.

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– До численних фактів лінгвоциду, які Секретаріат уповноваженого збирає третій рік, додаються нові. Самопроголошена злочинна освітня погань, яка обслуговує ворога, – такі ж терористи, як і російські окупаційні війська. Причетних до злочинів буде покарано, – каже Кремінь.

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