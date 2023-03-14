Мовний омбудсмен: русифікація української освіти – свідома тактика окупантів

Березень, 14 в 11:54

Політика русифікації української системи освіти на тимчасово окупованих територіях є частиною тактики Росії, спрямованої на викорінення національної ідентичності.

Таку думку висловив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.

– Це не перший приклад того, як окупаційний режим Росії, порушуючи міжнародне право, норми та юридичні практики цивілізованого світу, забороняє українську мову, – заявив Кремінь, коментуючи інформацію про відміну в окупованій частині Запорізької області обов’язкового вивчення української мови.

Він зазначив, що окупанти продовжують знищувати українську освіту та культуру, викрадати вчителів та дітей, спалювати садочки та школи.

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