Березень став одним з найтепліших в історії. У Києві зафіксували шість погодних рекордів

Квітень, 03 в 11:49

Синоптики зафіксували температурні рекорди у Києві. Середньомісячна температура повітря березня у столиці склала 4,8 градуса, це вище кліматичної норми на 2,3 градуса.

Про це повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії.

За даними експертів, найхолодніше було 13 березня. Тоді мінімальна температура знизилась під ранок до 4,0 градусів морозу, а найтепліше було 24-го, коли максимальна температура підвищилась до 20,0 градусів тепла, таким чином встановивши температурний рекорд.

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– З 24 по 26 березня у Києві було зафіксовано шість рекордних показників температури повітря. Опадів на проспекті Науки випало 42 мм або 105 % кліматичної норми, – повідомили в обсерваторії.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в Україні на цьому тижні переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна чи свіжа погода, а ось у східній частині та на південному сході буде тепло, до +12+18 градусів. Вербна неділя в більшості областей буде холодною, із рвучким вітром.