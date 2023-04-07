Україна пропонувала Росії обміняти полонених мусульман до Рамадану, але отримала відмову – ОП

Квітень, 07 в 19:59

Україна пропонувала Росії обміняти військових, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”.

Про це в інтервʼю Голосу Америки розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Вона зазначила, що це пропонувалося зробити з нагоди початку Рамадану, але Росія відмовилася.

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— Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму, — зазначила Зарівна.

За її словами, ця ініціатива — одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

— Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших, — додала вона.

З 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього було звільнено 1 993, з яких 184 жінки та 107 цивільних осіб.

В результаті чергового обміну, який відбувся 3 квітня, додому повернулися ще 12 українців, серед яких п’ятеро важкопоранених.