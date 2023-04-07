Квітень, 07 в 10:42

На Одещині ДБР викрило посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати.

У випадку відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

– Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів зі щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану, – йдеться у повідомленні.

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тис. грн.

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Відбирав у солдатів бойові доплати: на Одещині викрили посадовця військової частини / 2 фотографии

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванні насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.