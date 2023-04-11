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Факти / Україна

Обмеження на польоти цивільної авіації над Україною діятимуть до 2029-го

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Літаки в аеропорту
Фото: Pixabay

Обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії триватимуть до 2029 року.

Про це повідомляє Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol).

У звіті організації наголошується, що жодного повернення до “нормальних” маршрутів (до закриття повітряного простору України і Росії) до кінця семирічного горизонту не очікується.

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У звіті також опублікували інфографіку скорочення польотів над країнами Європи. В Україні це мінус 90% (до 24 лютого 2022 року авіатрафік ще був).

eurocontrol

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