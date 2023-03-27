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Факти / Україна / Суспільство

Пасажири можуть повернути повну вартість квитка навіть після відправлення потяга. Укрзалізниця ввела нові правила

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Укрзалізниця
Фото: Dreamstime

Укрзалізниця внесла зміни до правил  повернення квитків, тепер пасажири мають можливість повернути повну вартість квитка, навіть після відправлення потяга. 

Про це повідомляють у пресслужбі Української залізниці.

– Зміни дозволяють пасажирам повернути повну вартість квитка, а не 10%, навіть після відправлення поїзда, якщо звернутися з цим проханням не пізніше ніж за годину після відправлення, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, Укрзалізниця спростила процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів – тепер можна робити онлайн. 

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– Уточнено порядок оплати за перевезення собак і дрібних кімнатних тварин, а також введено нову категорію поїздів – місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, – зазначили у залізниці. 

Нові зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України вже набули чинності.

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