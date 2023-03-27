Пасажири можуть повернути повну вартість квитка навіть після відправлення потяга. Укрзалізниця ввела нові правила
Укрзалізниця внесла зміни до правил повернення квитків, тепер пасажири мають можливість повернути повну вартість квитка, навіть після відправлення потяга.
Про це повідомляють у пресслужбі Української залізниці.
– Зміни дозволяють пасажирам повернути повну вартість квитка, а не 10%, навіть після відправлення поїзда, якщо звернутися з цим проханням не пізніше ніж за годину після відправлення, – йдеться у повідомленні.
Крім того, Укрзалізниця спростила процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів – тепер можна робити онлайн.
– Уточнено порядок оплати за перевезення собак і дрібних кімнатних тварин, а також введено нову категорію поїздів – місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, – зазначили у залізниці.
Нові зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України вже набули чинності.