Пасажири можуть повернути повну вартість квитка навіть після відправлення потяга. Укрзалізниця ввела нові правила

Березень, 27 в 11:59

Укрзалізниця внесла зміни до правил повернення квитків, тепер пасажири мають можливість повернути повну вартість квитка, навіть після відправлення потяга.

Про це повідомляють у пресслужбі Української залізниці.

– Зміни дозволяють пасажирам повернути повну вартість квитка, а не 10%, навіть після відправлення поїзда, якщо звернутися з цим проханням не пізніше ніж за годину після відправлення, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Укрзалізниця спростила процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів – тепер можна робити онлайн.

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– Уточнено порядок оплати за перевезення собак і дрібних кімнатних тварин, а також введено нову категорію поїздів – місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, – зазначили у залізниці.

Нові зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України вже набули чинності.