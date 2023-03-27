Загрожує до 5 років тюрми. Поліція затримала чоловіка, який запускав салют у дворі столичної багатоповерхівки
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки на Борщагівці. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Києва.
– До правоохоронців надійшла інформація про те, що невідомий запустив салют у Святошинському районі столиці. Відео із феєрверками опублікували у багатьох телеграм-каналах, – йдеться у повідомленні.
З’ясувалось, що салют запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.
Правоохоронці опитали близько сотні громадян та переглянули відео з камер спостереження. За результатами відпрацювання було встановлено та затримано ймовірного порушника.
Ним виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області. Як пояснив поліцейським порушник, він приїхав до друга на день народження та таким способом вирішив його привітати. Під час обшуку в квартирі слідчі вилучили рештки упаковки від феєрверку, запальнички та одяг, у якому фігурант був одягнений під час вчинення правопорушення.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Чоловіку повідомили йому про підозру, йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.