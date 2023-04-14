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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Міністр культури розповів, як УПЦ МП мають виселити з Києво-Печерської лаври

лавра Київ
Фото: Pixabay

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що УПЦ МП цивілізовано та добровільно полишить територію Києво-Печерської лаври.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Олександр Ткаченко нагадав, що скасовано рішення уряду часів Януковича про безстрокову угоду користування лаврою Українською православною церквою МП. Також є попередження від заповідника.

Люди, які перешкоджають діяльності комісії Мінкульту щодо поступового передання об’єктів лаври, перебувають на території незаконно.

– Але щоб зафіксувати передання майна, Мінкульту потрібне рішення суду. І тоді мають почати діяти [судові] виконавці, – заявив міністр Ткаченко.

Проте Олександр Ткаченко сподівається ще й на адекватну реакцію іншої сторони.

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Він нагадав, коли Мінкульт перебрав на себе управління Успенським собором і Трапезною церквою у Верхній лаврі, то все відбулось більш-менш цивілізовано. Тоді представники монастиря увійшли до спільної комісії, підписали акт прийняття-передання, подали своїх представників у комісію щодо Нижньої лаврі.

– Але раптово наступного дня в них змінився погляд і розпочалися перформанси митрополита Павла. Тому ми не можемо виключати, що в якийсь момент вони знову отямляться й процес знову стане цивілізованим і коректним, – заявив Олександр Ткаченко.

На запитання, чи вірить міністр, що УПЦ МП схаменеться і полишить територію лаври, Олександр Ткаченко відповів, що віра вмирає останньою.

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Він нагадав, що зараз дуже змінилося ставлення суспільства до УПЦ МП через поведінку й численні прояви колаборації з боку цієї церкви. Якщо до війни хтось ще міг толерувати представників УПЦ МП, то зараз це майже неможливо.

– Я думаю, цей процес закінчиться. Цивілізованим чином, що важливо наголосити. Жодним чином це не стосується питання релігії, це стосується управління державою власним майном, – підсумував міністр культури.

Джерело: ЛІГА.net
Києво-Печерська лавра, Олександр Ткаченко
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