Дніпро вийшов із берегів, деякі райони Києва затопило, а в Іванкові розмило дамбу
Через збільшення води у Дніпрі столицю та деякі райони Київщини затоплює.
Про це повідомляють у ДСНС і поліції, а у соцмережах користувачі викладають фото та відео наслідків повені.
Зокрема, водою залило прогулянкову дорогу на Микільській слобідці на лівому березі.
Дехто з киян вирішив відкрити сезон плавання на спеціальних дошках для Sup-серфінгу. А дикі качки, користуючись підйомом води у Дніпрі, підпливли до берега у пошуках їжі.
У поліції повідомили, що у селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка пролягає неподалік жилих вулиць. Водою розмило й підтопило дві вулиці.
– Нині поліцейські та ДСНС всіляко сприяють місцевим жителям подолати лихо, працюють відповідні служби з очищення водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується, – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Нагадаємо, зранку 13 квітня Укргідрометцентр оголосив у Києві І рівень небезпеки. Синоптики попередили про те, що у столиці та Бориспільському районі можливі затоплення через небезпечні гідрологічні явища.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна