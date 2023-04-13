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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Дніпро вийшов із берегів, деякі райони Києва затопило, а в Іванкові розмило дамбу

Київ потоп
Фото: Depositphotos

Через збільшення води у Дніпрі столицю та деякі райони Київщини затоплює. 

Про це повідомляють у ДСНС і поліції, а у соцмережах користувачі викладають фото та відео наслідків повені. 

Зокрема, водою залило прогулянкову дорогу на Микільській слобідці на лівому березі. 

Дехто з киян вирішив відкрити сезон плавання на спеціальних дошках для Sup-серфінгу. А дикі качки, користуючись підйомом води у Дніпрі, підпливли до берега у пошуках їжі.

У поліції повідомили, що у селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка пролягає неподалік жилих вулиць. Водою розмило й підтопило дві вулиці.

Нині поліцейські та ДСНС всіляко сприяють місцевим жителям подолати лихо, працюють відповідні служби з очищення водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується, – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, зранку 13 квітня Укргідрометцентр оголосив у Києві І рівень небезпеки. Синоптики попередили про те, що у столиці та Бориспільському районі можливі затоплення через небезпечні гідрологічні явища.

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