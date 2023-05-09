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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95

Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
Фото: Getty Images

Російські війська часто застосовують літак Ту-95 для бомбардування українських міст.

Що відомо про російський літак Ту-95 та які ракети він може нести – дізнавалися Факти ICTV.

Літак Ту-95: історія

Це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Розробили та прийняли на озброєння його у 1950-х роках.

Саме у той час в СРСР наполягали на необхідності мати власний стратегічний міжконтинентальний бомбардувальник.

Річ у тім, що США вже мали на озброєнні Convair B-36, який міг досягти кордонів СРСР, що ставило під загрозу існування Радянського Союзу. Тому було вирішено розробити аналог американського бомбардувальника.

Перші серійні літаки почали надходити на озброєння у 1956 році до аеродрому в Узині, Україна.

Ту-95 став одним із символів Холодної війни, до речі, він застав ще Сталіна. Саме цей літак досі залишається основним стратегічним ракетоносцем Повітряно-космічних сил РФ.

Особливості та використання Ту-95

бомбардувальник Ту-95

Фото: Getty Images

Головне призначення літака – знищення стратегічних об’єктів у тилу ворога, за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби.

Ще одна роль, відведена Ту-95, – ракетоносець. Літак може нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці.

Бомбардувальник обладнаний найпотужнішими у світі турбогвинтовими двигунами НК-12. Турбіна та редуктор цього двигуна мають рекордно високий коефіцієнт корисної дії.

Чотири таких двигуни роблять Ту-95 одним із найгучніших літаків у світі, тому його дуже просто помітити.

У Ту-95 безліч модифікацій, проте наразі російська армія має на своєму озброєнні Ту-95МС та Ту-95МСМ.

Які ракети несе Ту-95:

  • Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101;
  • Всі інші моделі здатні нести лише радянські ракети Х-55 або Х-555.

До речі, ракета Х-101 не вміщується у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

Тактико-технічні характеристики Ту-95

бомбардувальник Ту-95

Фото: Getty Images

  • Довжина літака – 49 м.
  • Висота – 13 м.
  • Площа крила – 310 м².
  • Стрілоподібність крила – 35°.
  • Максимальна швидкість польоту – 1 000 км/год.
  • Стартова маса – 160 тис. кг.
  • Дальність польоту – 15 тис. км.

Характеристики Ту-95МС

  • Екіпаж – 7 осіб.
  • Довжина – 49,09 м.
  • Розмах крил – 50,04 м.
  • Максимальна злітна маса – 185 тис.
  • Максимальна швидкість – 830 км / год.
  • Бойове навантаження – до 6 крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

Своєю чергою літаки Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101, але на зовнішній підвісці.

Застосування у війні проти України

11 березня 2022 року близько шести літаків Ту-95МС здійснили пуск десяти крилатих ракет по Дніпру, Івано-Франківську та Луцьку.

Вдень 23 квітня 2022 року літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря було запущено кілька крилатих ракет (попередньо Х-555 або Х-101). Дві з них було збито підрозділами ППО України.

На жаль, не всі ракети вдалося знищити. Запущені ракети з Ту-95 уразили один військовий об’єкт та житловий будинок в Одесі. Відомо про щонайменше п’ятьох загиблих.

5 грудня 2022 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни підняли у повітря 14 бомбардувальників Ту-95.

– 14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6-8 менше, ніж планували), – написав він у Telegram.

Кім закликав українців зберігати спокій та не панікувати.

Вранці 10 лютого 2023 року Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Літаки можуть нести на борту крилаті ракети. Тому є велика загроза ракетного удару.

Близько 04:00 9 травня 2023 року росіяни здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації  чотирьох Ту-95мс з району Каспію.

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Війна в Україні, літаки РФ, Летальна зброя
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