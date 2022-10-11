Жовтень, 11 в 15:08

10 жовтня Росія завдала ударів по найбільших містах України. Такі масовані атаки країни були вперше з весни 2022 року.

Потужна атака в ранковий час пік була здійснена в центрі Києва, у Львові, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі та Харкові.

Окрім крилатих ракет Калібр та Х-555, окупанти запускають снаряд Х-101. Що відомо про ракети Х-101, якими Росія обстрілює мирні населені пункти, та їхні характеристики – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Призначення ракет Х-101

Х-101 – це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу повітря-земля. Дальність запуску такої ракети становить близько 5 тис. км. Вага бойової частини складає до 960 кг. Її розробили у Росії, в конструкторському бюро Радуга. Випробування ракети проводилися наприкінці 1990-х.

Особливість ракети – в тому, що вона має непрогнозовану траєкторію.

Її важко вичислити, перехопити та збити ППО. У виготовленні ракети використовували технології зниження помітності радіолокації.

Ключові характеристики ракет Х-101

вага – приблизно 2400 кг

вага бойової частини – 960 кг

довжина – 7,4 м

швидкість ракети – до 720 км/год

дальність – до 5,5 тис. км

дальність польоту – до 5,5 тис. км

Ракета Х-101 може змінити ціль навіть тоді, коли вже летить. Вона потрапляє в ціль із точністю відхилення до 10 м. Ту-160 може взяти 12 таких ракет у два внутрішні відсіки.

З 2015 по 2017 рік Росія застосувала у Сирії більше 50 таких ракет. Х-101 вважають однією з найтехнологічніших ракет, які є на озброєнні країни-терориста.

Ракета має комбіновану систему наведення для поразки мети: інерційна система з оптико-електронною корекцією, а в кінцевій ділянці використовується самонаведення.

Х-101 отримує комплексну інформацію і за маршрутом, а також за координатами мети.

Х-101 ракета: вартість снаряда

Російська ракета Х-101 приблизно коштує $13 млн. Тоді як ціна популярної ракети Калібр варіюється від $5 млн до $6,5 млн. Ракети Іскандер, Онікс і Точка-У оцінюються до $3 млн. Ці снаряди були випущені по мирних містах України 10 жовтня.

Застосування ракет Х-101 під час війни в Україні

Перші обстріли ракетами Х-101 Росія здійснила 6 березня для авіаударів по аеропорту у Вінниці та по військовому аеродрому в Гавришівці. Одну ракету було збито з кулемета.

А 23 квітня шістьма ракетами Х-101 із Каспійського моря обстріляли Одесу. Того дня ППО збили два снаряди, вісім людей загинули. Серед них було тримісячне немовля.

10 жовтня Росія випустила на територію України приблизно 84 крилаті ракети і 24 безпілотники. Середня загальна вартість ракет і безпілотників коливається від $400 млн до 700 млн.

Більше половини ракет збили українські війська. За попередніми підрахунками, через обстріл Росії загинули 19 людей, а 105 людей – поранені.