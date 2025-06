Скільки Ту-95 у Росії та що відомо про їх ураження під час операції Павутина

1 червня 2025 року під час спецоперації Павутина дрони СБУ атакували військові аеродроми на території Росії. У результаті було уражено 41 ворожий літак, зокрема: транспортний А-50 та бомбардувальники — Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95.

Скільки стратегічних бомбардувальників Ту-95 було уражено під час атаки в Росії — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На супутниковому знімку, опублікованому авіаційним спостерігачем AviVector, видно, що на авіабазі Бєлая, яка розташована в Іркутській області Росії, до моменту атаки перебувало шість Ту-95МС.

Militarnyi повідомляє, що літаки Ту-95МС зі складу 79-го Червонопрапорного важкого бомбардувального полку, що базується в селі Українка, можливо, були перекинуті саме на авіабазу Бєлая. Цей полк має у своєму розпорядженні 14 бомбардувальників Ту-95МС.

Також не можна виключати присутність Ту-95МС зі складу 182-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку, який експлуатує 16 таких літаків.

Літаки 184-го важкого бомбардувального полку, що має 18 бомбардувальників Ту-95МС, також могли бути розміщені й на аеродромі Оленья.

За даними експертів, загальна кількість Ту-95МС в Росії становила — 58, а у льотному стані перебувало — 30. Частина винищувачів була споряджена ракетами Х-101 та готова до атаки по території України. Нагадуємо, що Ту-95МС може нести до шести ракет у внутрішній барабанній установці. Відомо, що після атаки частина з них була уражена.

За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, під час операції Павутина на аеродромі Бєлая в Іркутській області було, ймовірно, знищено три бомбардувальники Ту-95МС та ще один вірогідно був пошкоджений.

Ця авіабаза розташована на відстані 4,3 тис. км від України. Саме тому російські війська часто застосовують цей стратегічний бомбардувальник-ракетоносець для нанесення ударів по українських містах.

Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK

— Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025