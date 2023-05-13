Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Інформація про можливий витік хімічних речовин у Хмельницькому – фейк

фейк
Фото: Unsplash

Мер Хмельницького Олександр Симчишин спростував  інформацію, яка ширилася мережею, що в місті нібито можливий витік шкідливих хімічних речовин.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. 

– Крім ракет і безпілотників, ворог бореться з нами й інформаційними методами. Зараз мережею поширюється інформація про нібито можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті. Ці чутки не відповідають дійсності й спрямовані на те, щоб посіяти паніку, – написав він. 

Семенишин закликав жителів міста не реагувати на провокації та зберігати інформаційну гігієну.

Нагадаємо, під ранок, 13 травня, у Хмельницькому пролунала серія вибухів, в результаті ворожого обстрілу 30 людей зазнали поранень.

Читайте також
Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку
обстріл Костянтинівки

Фейк, Фейкові новини, Хмельницька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
УЗ на Хмельниччині запустила додаткові поїзди-шатли: як дістатися пункту призначення
Потяг УЗ
Усі чотири не збиті Shahed влучили в Хмельницькій області – Ігнат
Юрій Ігнат
Маляр пояснила, чому РФ поширює фейки про “ліквідацію” українських командувачів
Ганна Маляр
Я підтримую допомогу Україні: Маккарті різко відповів репортеру РФ
Інформація про можливий витік хімічних речовин у Хмельницькому – фейк
Вночі на Хмельниччині спрацювала ППО – ОВА
Інформація про можливий витік хімічних речовин у Хмельницькому – фейк
Відео
Економіка
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня

Нардеп розповів, на скільки зростуть платіжки українців за електроенергію.

Марта Бондаренко
Конкурентів немає: чому дрони Switchblade є кращими у своїй категорії
Інформація про можливий витік хімічних речовин у Хмельницькому – фейк
Програма єВідновлення: як працює і хто має право подати заявку
Інформація про можливий витік хімічних речовин у Хмельницькому – фейк
Українська система ППО: як працює та чого їй не вистачає
мобільні групи ППО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Інформація про можливий витік хімічних речовин у Хмельницькому – фейк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь