Інформація про можливий витік хімічних речовин у Хмельницькому – фейк

Мер Хмельницького Олександр Симчишин спростував інформацію, яка ширилася мережею, що в місті нібито можливий витік шкідливих хімічних речовин.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

– Крім ракет і безпілотників, ворог бореться з нами й інформаційними методами. Зараз мережею поширюється інформація про нібито можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті. Ці чутки не відповідають дійсності й спрямовані на те, щоб посіяти паніку, – написав він.

Семенишин закликав жителів міста не реагувати на провокації та зберігати інформаційну гігієну.

Нагадаємо, під ранок, 13 травня, у Хмельницькому пролунала серія вибухів, в результаті ворожого обстрілу 30 людей зазнали поранень.

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