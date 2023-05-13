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Лілія Стрілець, головна редакторка

Вибух у Хмельницькому – що відомо

Вибух у Хмельницькому – що відомо

У Хмельницькому під ранок 13 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Поки офіційної інформації нема, про звуки вибуху повідомляють місцеві пабліки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

 

Вибух, Хмельницький
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