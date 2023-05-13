Лілія Стрілець, головна редакторка
Вибух у Хмельницькому – що відомо
У Хмельницькому під ранок 13 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Поки офіційної інформації нема, про звуки вибуху повідомляють місцеві пабліки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.
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