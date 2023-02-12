РФ намагається навмисно затягнути обмін полоненими з Україною: Лубінець розповів про причини

Лютий, 12 в 18:02

Російська Федерація навмисно намагається затягнути обмін полоненими, виступаючи з тезами, що українські військові нібито не хочуть повертатися додому.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, РФ намагається переконати міжнародну спільноту, поширюючи неправдиву інформацію.

Водночас РФ відмовляється надати українській стороні та нашим міжнародним партнерам доступ до полонених, не маючи жодних доказів власних заяв.

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– РФ вірить в те, що так можна пояснити, чому не віддають наших героїв. Ми почали за цим спостерігати давно, але це не було настільки масштабно, як зараз. Російська сторона спочатку просто затягувала. Потім почала казати, що “ці відмовилися від обміну, а ці не хочуть повертатися в Україну”, бо начебто знову одразу кидають на фронт. Але це неправда, – зазначив він.

Лубінець поділився, що росіяни звинувачують українців у тому, що роблять самі, але українська сторона має прямі докази, на відміну від РФ.

Зокрема, в полон воїнів ЗСУ деякі представники армії РФ потрапляли вже двічі – це офіційно зафіксовано.